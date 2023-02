Nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 febbraio Ridge deve fare i conti con la posizione presa da Brooke, che per il bene di Hope invita Deacon a stazionare da loro. Arrabbiato, Ridge abbandona la casa.

Beautiful, le anticipazioni dal 20 al 25 febbraio 2023

Ridge è agitato perché Deacon continua a metterlo in grande difficoltà: con Hope sembra impossibile scendere a patti, e le dice che se vuole continuare a vedere il padre biologico Deacon dovrà abbandonare la casa. Brooke è invece su ben altre lunghezze d'onda e comunica a Deacon che per dare forza a Hope ha deciso di dargli un'altra possibilità. Di conseguenza dice a l'uomo che è il benvenuto a casa. Lo scontro tra Ridge e Brooke appare inevitabile.

Nel frattempo Finn riceve in ospedale la visita di Sheila. La donna è un po' invidiosa di Deacon perché non riesce a fare, con il figlio, i progressi che stanno maturando nel rapporto tra Hope e Deacon. Steffy parla con Thomas del trauma di Finn, che adesso sa di essere essere figlio di Jack.

Mentre Liam e Hope manifestano la volontà di cambiare casa a Brooke, Deacon ha un dialogo con Sheila durante il quale le confessa le sue nuove sensazioni: l'uomo sta addirittura pensando di rifarsi una vita insieme a Brooke, nel caso quest'ultima dovesse separarsi da Ridge: Sheila appare in proposito molto scettica.

Ridge è però realmente infuriato e, ascoltate le idee di Brooke, decide di andare via di casa, nonostante Steffy e Thomas provino a fargli cambiare idea. Anche Liam è in realtà un po' preoccupato per la vicenda di Hope, e ne parla con Bill.

Dove vedere Beautiful (dal 20 al 25 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 20 a sabato 25 febbraio alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.