Katie, Ridge e Brooke sono preoccupati per Eric. Nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda da lunedì 21 a sabato 26 novembre, Ridge chiede a Justin di pedinare Quinn, certo che la donna stia nascondendo qualcosa. Paris decide intanto di lasciare la casa di Steffy e Finn, prima che l’infatuazione per l’uomo possa degenerare.

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022

I comportamenti di Eric continuano a far discutere: Quinn dice a Shauna che è stato lui a suggerirle di fare l'amore con Carter, mentre Katie crede che abbia perdonato Quinn soltanto perché timoroso di rimanere solo.

Preoccupata, Katie ne parla anche con Brooke: le due sono concordi nel ritenere anomali i comportamenti di Eric. Ciò che proprio non riescono a spiegarsi sono le mancate spiegazioni fornite ai suoi cari circa l’accogliere Quinn in casa, dopo i tradimenti subiti e perpetuati a suo danno.

Nel frattempo Quinn e Carter riprendono a frequentarsi, con il benestare di Eric. Quello che la donna non sa è che Ridge ha ingaggiato Justin con il compito di pedinarla.

La coppia formata da Steffy e Finn è lieta della convivenza con Paris: quest'ultima si dimostra molto a suo agio con i più piccoli, ma al contempo inizia a sentire un'attrazione per l'uomo. Prima che possa degenerare in qualcosa di più serio, comunica ai due di voler fare i bagagli e andare altrove.

Intanto Hope ringrazia Liam perchè se ha potuto fare pace con Finn buona parte del merito è anche il suo.

Dove vedere Beautiful (dal 21 al 26 novembre 2022)

Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma MediasetPlay.