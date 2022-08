In queste settimane Beautiful alterna due linee narrative: in primo luogo la vicenda che tiene in prigione Bill e Liam. Quest’ultimo capisce che la morte di Vinny potrebbe non essere casuale, ma Thomas, colui che potrebbe far scagionare i due, è stato chiuso in gabbia da Justin. L’altra storia centrale è quella che riguarda Carter e Quinn. Mentre spinge Paris al silenzio, la donna sta per rinnovare la promessa di matrimonio con Eric. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 21 a sabato 27 agosto 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 agosto 2022

Justin ha incredibilmente fermato Thomas, chiudendolo in una gabbia. A questo punto comincia a raccontargli da dove nasce il suo rancore nei confronti di Bill: è una storia cominciata molti anni fa e basata sul fatto che l’uomo avrebbe da sempre sottovalutato le potenzialità di Justin e non avrebbe in alcuna circostanza riconosciuto il suo valore. In prigione e inconsapevoli della faccenda, Bill e Liam continuano ad affidare le proprie speranze di essere scagionati alle indagini di Thomas. Un’altra verità tenuta a freno è quella scoperta da Paris circa l’avventura tra Carter e Quinn. Paris vorrebbe liberarsi di questo peso ma Quinn le pone dubbi e sottili minacce dicendole che in caso di mosse sbagliate sarebbe responsabile della vita di molte persone. Nel frattempo Hope fa visita a Liam in prigione: alla fine del colloquio entrambi sembrano convincersi che la morte di Vinny non è stata soltanto una casualità. Quinn spinge per rinnovare la promessa di matrimonio con Eric, ma Brooke ha molti dubbi a riguardo e prova a convincere Eric ad allontanare definitivamente la donna. L’uomo però è intenzionato a organizzare la cerimonia.

Dove vedere Beautiful (dal 21 al 27 agosto 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.