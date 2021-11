Beautiful, le anticipazioni dal 22 al 28 novembre 2021

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 22 al 28 novembre 2021?

Le anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 novembre 2021

Zoe, dopo la proposta di convivenza da parte di Carter, è pronta a dargli una risposta. Finn e Liam sono vicini ad una nuova lite, il medico è andato a prendere il telefono a casa di Steffy e lì ha incontrato Liam e la sua sfuriata.

I due litigano e Hope ha così modo di capire che il vero problema è la gelosia di Liam. Thomas è felice per il nuovo legame della sorella, nel mentre Hope continua a fare domande a Liam sui suoi sentimenti.

Finn e Steffy continuano a viversi la nuova relazione, la stessa cosa non può essere detta del legame tra Zoe e Zende per colpa di Carter. I due non riescono ad essere sinceri e ammettere i loro sentimenti, ma la miccia scatta quanto Zoe gli canta una canzone che ha scritto per lui. Hope vede in Finn un bravo uomo e chiede a Liam di lasciar andare Steffy.