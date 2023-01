Da lunedì 23 a sabato 28 gennaio va in onda su Canale 5 una nuova settimana di “Beautiful”, la soap opera che, dal 1987, appassiona milioni di telespettatori. Partendo dal licenziamento di Donna da parte di Eric, la storia fa ritorno sui personaggi di Deacon e Sheila. Anche se Hope vorrebbe ricostruire il rapporto con il padre, coloro che la circondano non sono affatto d’accordo.

Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 28 gennaio 2023

Mentre una rassegnata Donna è intenta a svuotare il suo ufficio, Katie le chiede cosa sia successo. Donna le spiega l'accaduto ed è rassegnata ad accettare il licenziamento, nonostante Katie non sia affatto d'accordo con la scelta di Eric. Quest'ultimo ha un dialogo con Quinn e ammette di aver agito con troppo impulso; di tutt'altro avviso è invece la moglie, convinta che il loro matrimonio vada difeso a spada tratta.

Riflettendo sui recenti eventi, Brooke confessa a Hope di aver avuto una relazione con Deacon quando lui era ancora sposato con Bridget. La donna suggerisce alla giovane di tenere le giuste distanze dall'inaffidabile padre, ma la ragazza non sembra del tutto convinta. Dal canto suo il rapporto tra l'uomo e Sheila mostra delle crepe circa i piani che la donna progetta per riavvicinarsi ai rispettivi figli. Stufo, l'uomo le dice che di questo passò racconterà a tutti della loro relazione fittizia.

Anche Liam promette a Ridge e a sé stesso di tenere Deacon a debita distanza da Hope e il bambino, ma poco dopo Brooke intercetta un incontro tra Hope e Deacon: il padre e la figlia si abbracciano. Mentre Ridge è intento a raccontare a Liam tutte le passate malefatte di Deacon, Hope dice alla madre che l'uomo merita un'altra possibilità.

Deacon vuole a tutti i costi riavvicinarsi alla figlia e Ridge lo trova in casa a parlare con Brooke. A questo punto Ridge ha una reazione furiosa, tanto più che Brooke sembra voler difendere il suo ex. Ridge caccia Deacon via di casa, ma Hope interviene e puntualizza che è suo padre e la scelta di riavvicinarlo o meno spetta soltanto a lei.

Deacon incontra nuovamente Sheila, aggiornandola sugli ultimi avvenimenti. La donna capisce che lui potrebbe provare ancora qualcosa per Brooke e inizia a progettare nuovi piani.

Dove vedere Beautiful (dal 23 al 28 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 23 a sabato 28 gennaio alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity