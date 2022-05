Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 28 maggio 2022

Nelle puntate settimanali di Beautiful la crisi matrimoniale fra Hope e Liam provoca grande dispiacere alle loro rispettive famiglie; nel frattempo si presentano grandi novità per Flo: non solo potrebbe diventare ufficialmente una Logan, ma Wyatt vuole chiederle la mano. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 23 a sabato 28 maggio, dalle ore 13.40 su Canale 5.

C’è aria di forte crisi nel matrimonio tra Hope e Liam. La vicenda coinvolge emotivamente anche le loro famiglie: da Wyatt, fratello dell’uomo, a Brooke, Donna e Katie, tutti sperano che le cose possano risolversi per il meglio. Nel frattempo Flo comincia a lavorare alla Forrester e viene convocata, insieme a Shauna, dalle sorelle Logan che hanno in serbo una notizia importante: vogliono infatti dare il loro cognome a Flo, figlia del loro caro fratello scomparso. Intanto Wyatt confida a Liam che vuole chiedere alla stessa Flo di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio viene accolta dalla ragazza con grande entusiasmo: i due si preparano a festeggiare.

Dove vedere Beautiful (23-28 maggio)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.