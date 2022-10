La nuova settimana di “Beautiful” di regge su due trame parallele: la prima è incentrata sulla figura di Sheila che, introdottasi nell’abitazione di Finn, prende in braccio il piccolo Hayes e arriva allo scontro verbale con Steffy; la seconda si concentra sul rapporto tra Eric e Quinn, con relativa indignazione di Ridge per l’annullamento del loro matrimonio. Leggiamo le trame delle puntate in onda da lunedì 24 a sabato 29 ottobre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022

Dopo aver subito il ricatto di Sheila, Jack ha un dialogo con Finn e gli chiede di permettere alla donna di tenere in braccio il piccolo Hayes. L'uomo aggiunge che, fatto questo piccolo sforzo, Sheila dovrebbe definitivamente sparire dalle loro vite. Finn ha promesso a Steffy, assente per lavoro, di proteggere il loro figlio a tutti i costi.

Nel frattempo si verificano due episodi: il jet di Hope e Steffy ha ritardato la partenza causa maltempo e Sheila bussa alla porta di Finn. Mentre Jack prova a convincere il figlio a far entrare la donna in casa, Steffy, seccata dall'attesa, decide di fare dietrofront e non partire più. Su altri fronti, vediamo Ridge e Brooke recarsi a Villa Forrester e intercettare Quinn in compagnia di Eric. Quinn comunica loro che Eric l'ha perdonata e quest'ultimo confessa che addirittura sarebbe stato lui a favorire il rapporto tra la moglie e Carter. Brooke e Ridge non credono alle loro orecchie. Quando Carter comunicherà loro di aver annullato il divorzio tra Eric e Quinn, Ridge si convince definitivamente che la donna ha manipolato Eric. Carter si limita a dire che si augura a tutti la felicità.

Steffy intanto arriva a casa e trova Sheila con in braccio il suo bambino. Infuriata, si scaglia contro Finn e comunica a Sheila di voler presentare un’ordinanza restrittiva contro di lei. Nel frattempo Eric fa una confidenza a Quinn, dicendole di averla allontanata da perché lui è impotente. La donna sembra piuttosto comprensiva nell'udire le parole dell'uomo.

Dove vedere Beautiful (dal 24 al 29 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono anche visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.