Le nuove puntate di Beautiful segnano un punto di svolta nella vicenda in cui è finito Liam: l’uomo confessa ad Hope di essere il responsabile della morte di Vinny. Ma intanto Bill continua a lottare per nascondere la verità, facendo venire dei sospetti a più di un personaggio. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 24 a sabato 30 luglio 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2022

Due vibranti confronti inaugurano la settimana di “Beautiful”. Il primo avviene tra Thomas, che dice a Bill di avere intenzione di scoprire e incastrare colui che ha ucciso Vinny. Addirittura Thomas confida a l’uomo di aver cominciato a credere che potrebbe essere stato lui l’artefice della morte di Vinny. Anche Wyatt, poco dopo, comincia a nutrire seri sospetti sul padre. Il secondo confronto, molto importante, riguarda Liam che confessa a Hope di essere lui il responsabile di tale disgrazia. Finisce con il rivelare alla donna la dinamica dell’accaduto, aggiungendo che lui è svenuto e Bill lo ha caricato in auto lasciando in strada il corpo senza vita della vittima. Da Brooke a Ridge, fino a Flo, sono in molti a notare gli strani atteggiamenti assunti da Bill. Hope convince Liam a recarsi in commissariato e a costituirsi quando, in quel momento, arriva Bill. A quel punto Hope dice all’uomo di essere a conoscenza dell’accaduto. Bill, per finire, ottiene dai due 24 ore di ulteriori riflessioni. Su altri fronti, Zoe continua a tessere lodi a Quinn, a suo avviso meritevole di averla aiutata a tornare con Carter. In presenza di Carter, Quinn, Zoe chiede a Shauna in che modo è finita a letto con il suo uomo.

Dove vedere Beautiful (dal 24 al 30 luglio 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.