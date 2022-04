Le nuove puntate di Beautiful vedono importanti e vibranti confronti tra i protagonisti. A monopolizzare l’attenzione sono il test di paternità di Steffy e il perdono che Katie potrebbe concedere a Flo: la vicenda coinvolgerà anche Brooke. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 25 aprile su Canale 5, a partire dalle 13.40.

Beautiful, le anticipazioni dal 25 al 30 aprile 2022

Al centro delle puntate settimanali della longeva soap-opera di Canale 5 troviamo il test di paternità di Steffy, destinato a generare confronti, litigi e ripensamenti. Thomas è afflitto dal dubbio che Vinny possa aver manomesso i risultati delle analisi – con l’intento di far risultare Liam il padre del bambino – e decide così di chiedere delucidazioni al suo caro amico. Mentre, nonostante i patimenti subìti, Hope cerca di farsi forza e coraggio per andare avanti, Flo ha un intenso confronto con Liam dove espone all’uomo tutti gli errori commessi in passato. Intanto il rapimento di Beth tiene ancora banco: Wyatt chiede a Katie di perdonare Flo e, se possibile, di aprirle nuovamente le porte di casa ma, data la delicatezza della faccenda, per risolvere il conflitto, la stessa Katie cerca di coinvolgere anche Donna e Brooke. Dopo alcune perplessità, quest’ultima – in nome dell’affetto per il fratello Storm – decide di fare un tentativo. Steffy, intanto, vuole portare avanti la sua gravidanza: anche se il padre del bambino è Liam, Finn continua a starle accanto.

Dove vedere Beautiful (25-30 aprile)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibil, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.