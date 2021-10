Beautiful, le anticipazioni dal 25 al 31 ottobre 2021: Ridge si sposerà?

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 25 al 31 ottobre 2021?

Le anticipazioni di Beautiful dal 25 al 31 ottobre: la dipendenza di Steffy è un grande problema

Brooke è devastata dal matrimonio di Ridge e Shauna allora sua sorella Donna cercare di sollevarle il morale. Eric e Carter capiscono che qualcosa non va quando trovano Ridge a lavoro anche nel giorno delle nozze.

Quinn, forse la più felice di questo matrimonio, si diverte con le decorazioni per il lieto giorno alla Forrester Mansion. A mettere in crisi la giornata però c'è una persona misteriosa che è riuscita ad ascoltare una conversazione dettagliata non destinata alle sue orecchie...

Quinn diventa furiosa quando Carter si permette di dire la sua opinione sul Ridge e Brook, ma si arrabbierà ancora di più quando Eric si intromette nel discorso dando ragione a Carter. Brooke decide di impedire il matrimonio chiedendo aiuto a Donna. Ridge riesce a scoprire il doppio gioco di Shauna e Quinn da una fonte inaspettata...

Zoe promette di festeggiare con Carter la sua promozione come direttore operativo della Forrester Creations, ma dopo il matrimonio. Brooke cerca Ridge ma trova Quinn, ne vedremo delle belle...