La nuova settimana di Beautiful vede il ricongiungersi della coppia formata da Hope e Liam. Ma tra i due rimane il segreto sulla morte di Vinny. Mentre Zoe chiede aiuto a Quinn per ricongiungersi con Carter, tra quest’ultimo e la stessa Quinn esplode la passione. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2022

Mentre Quinn si avvicina a Carter, Donna ne approfitta e prova a sedurre Eric. Hope comunica a Brooke che Liam sta per tornare a casa. Quest’ultimo è intenzionato a dare la lieta notizia a Bill ma, giunto sul posto, trova Baker intento a indagare sulla morte di Vinny. Sostenuto dal padre, il ragazzo riesce a mantenere il sangue freddo. Nel frattempo Zoe propone a Quinn di recarsi a casa di Carter per convincerlo a tornare con lei. La donna accetta, anche se non sembra del tutto indifferente al fascino del ragazzo, che a sua volta potrebbe ricambiare l’interesse. Mentre Wyatt vede suo padre preoccupato, Brooke è contenta per sua figlia: la coppia Hope-Liam si è ricomposta, ma il segreto riguardante la morte di Vinny rimane e aleggia nell’aria. Quinn e Carter trascorrono una notte di amore e passione: Zoe, ignara dell’accaduto, continua ad avere fiducia nell’amica.

Dove vedere Beautiful (dal 26 giugno al 2 luglio 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dalla domenica al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.