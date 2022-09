Mentre Steffy e Finn sono impegnati con i preparativi delle nozze, entra in scena la famiglia del giovane uomo. A quel punto Finn confesserà a Steffy di essere stato adottato. Pur in gran segreto, la relazione tra Quinn e Carter continua, Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 26 settembre a sabato 1° ottobre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Steffy e Finn continuano a parlare di matrimonio. La donna, però, gli ripete che prima del grande passo vuole fare la conoscenza con i genitori del futuro marito, ma l’uomo sembra essere di altro avviso. Ridge e Brooke dicono a Eric di non ascoltare le parole di Quinn che, a loro dire, vuole soltanto manipolarlo e consigliano di affrettare a completare le pratiche per il divorzio. Dal canto suo la donna si prende le sue colpe, ma specifica che si sentiva trascurata dal marito. Ciò che non dice è che continua ad essere viva la passione tra lei e Carter.

Un giorno si presenta alla porta di Finn e Steffy un uomo di nome Jack: si tratta del padre di Finn, desideroso di conoscere la famiglia del figlio. Quest’ultimo rivela così alla moglie di essere stato adottato. A quel punto Jack e sua moglie Li fanno conoscenza con i Forrester, genitori di Steffy: la notizia delle imminenti nozze tra i due giovani è motivo di una collettiva felicità, anche se Liam e Hope si chiedono se saranno o meno invitati al matrimonio: Steffy non solo invita la donna, ma le chiede addirittura di farle da damigella d’onore.

Dove vedere Beautiful (dal 26 settembre al 1° ottobre 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.