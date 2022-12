L'ultima settimana del 2022 di “Beautiful” vede una doppia crisi di coppia: Katie considera ormai concluso il suo rapporto con Bill; Carter propone a Quinn di fuggire via insieme, ma la sua idea non trova il riscotro augurato. Queste situazioni generano un avvicinamento tra Katie e Carter. Intanto Thomas e Paris condividono lo stesso tetto.

Beautiful, le anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022

Tra Bill e Katie ci sono tensioni difficili da gestire. L'uomo dice chiaramente alla donna che tra loro due si è venuta a creare una distanza abissale.

Intanto, Zende si reca nella nuova abitazione di Paris facendo una grande scopertà: Thomas non lascia - come inizialmente previsto - la sua abitazione a Paris, ma, semplicemente, saranno coinquilini. L'uomo puntualizza che la situazione è temporanea e Paris e Zende avranno comunque presto uno spazio da condividere.



Continua irrefrenabile, nel frattempo, la passione tra Quinn e Carter. Ma quando quest'ultimo propone all'amante di fuggire via insieme, la donna, pur amandolo, appare incerta.

Katie e Carter sono protagonisti di un confronto, dove ciascuno ha modo di confessare all'altro le proprie intime emozioni.

Bill chiede invece sostegno e aiuto a Ridge e Brooke, ma non trova la collaborazione che sperava di avere.



Mentre Paris e Zende vanno per la prima volta a letto insieme, Thomas rivela ad Hope di avere una nuova coinquilina, che risponde al nome di Paris.

Un brunch fa da scenario a rivelazioni e scoperte: come quelle fatte da Brooke e Donna, che vengono a conoscenza dell'incontro tra Carter e Katie. Quest'ultima comunica alle sorelle di provare sempre più simpatia per l'uomo, aggiungendo di aver compreso che la relazione tra lei e Bill può dirsi finita.

Dove vedere Beautiful (dal 27 al 31 dicembre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal martedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma MediasetPlay.