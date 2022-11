La verità viene a galla: nel corso delle nuove puntate di “Beautiful”, in onda da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre, Ridge, Brooke e Katie scoprono i dettagli sull’accordo tra Eric e Quinn. Ridge suggerisce al padre di lasciar perdere la donna una volta per tutte, ma il genitore non vuole saperne.

Beautiful, le anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Incaricato di pedinare Quinn, Justin la coglie in flagrante a letto con Carter. La donna gli confida allora il benestare di Eric per questi anomali tradimenti. Gli amanti pregano Justin di non dire nulla a Ridge. Quest'ultimo, in compagnia di Katie, si domanda che fine abbia fatto Justin.

Steffy e Finn sono nel frattempo compatti sul fronte Sheila: i due allontanano la donna ancora una volta, timorosi che possa fare del male al piccolo Hayes. Anche se, in cuor suo, l'uomo vorrebbe conoscere meglio la sua madre naturale. Intanto Paris informa Zende che cambierà casa in tempi brevi.

In un confronto con Eric, Katie confessa i problemi che ha con Bill. Dopo alcune titubanze, Eric espone a Katie tutta la verità circa la sua impotenza e l'accordo con Quinn e Carter.

Justin confida la sua scoperta a Ridge e a Brooke. Questi ultimi due vanno immediatamente a casa di Carter e lo trovano in compagnia Quinn. La donna specifica allora che Eric è al corrente della situazione, ma Brooke e Ridge si rifiutano di crede alle sue parole.

Quando Brooke ha un confronto con sua sorella Katie, la verità diventa di dominio pubblico. A quel punto Eric decide di non mentire più a nessuno e ne parla apertamente con Ridge, aggiungendo che soffre di solitudine. Ridge però non sente ragioni e vuole convincere il padre a lasciare definitivamente Quinn.

Dove vedere Beautiful (dal 28 novembre al 3 dicembre 2022)

Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma MediasetPlay.