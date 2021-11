Beautiful, le anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021?

Le anticipazioni di Beautiful dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Steffy e Finn continuano a vivere il loro amore, anche se Liam continua ad essere una presenza costante. Liam si trova anche a discutere con Hoper per Thomas e i problemi di fiducia nei confronti del ragazzo. Zende confida a Zoe di amare la sua canzone, Carter ascolta i consigli che Charlie gli dà sulla sua relazione con Zoe. Parlando della coppia, Zoe chiede a Zende un consiglio: deve andare o no a vivere con Carter? Lo stilista però diventa geloso...

Liam ha sempre più dubbi su Thomas e non riesce a fidarsi di lui, visto anche tutti i precedenti tra il Forrester e la piccola Beth.

Zende si preoccupa quando Julius Avant, il suo ex suocero, lo va a trovare. Hope vuole parlare a sua mamma, Brooke, di Thomas. La donna è sconvolta e non vuole che Thomas abbia un ruolo nella squadra della figlia, ma quando vede i disegni del giovane stilista si preoccupa ancora di più...

Carter fa di tutto per tenersi vicino Zoe e così le organizza una serata romantica, Zende però è sempre più geloso e non riesce a tenere per sè i suoi sentimenti.

Thomas è tornato di nuovo da Hope per convincerla del fatto che assumendolo il successo della linea di moda è assicurato.