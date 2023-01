In onda da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio, i nuovi episodi della soap opera di “Beautiful”, soap opera di Canale 5, mettono al centro della narrazione le scelte di Hope riguardanti la figura di Deacon, suo padre biologico. Intanto anche Finn chiede a Sheila, notizie sul suo vero padre, che non ha mai conosciuto.

Beautiful, le anticipazioni dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Hope non è indifferente alla presenza del padre nelle vicinanze. La famiglia è in preda a tutte le preoccupazioni del caso: Brooke mette in guardia la ragazza e anche Ridge e Steffy decidono di mobilitarsi in prima persona per convincerla dei danni che potrebbe recarle la figura di Deacon. Justin riceve l’incarico di seguire tutti i passi dell’uomo, compresa la sua presunta storia d’amore con Sheila.

Come ben crede Brooke, questa vicenda rischia di provocare delle ruggini nel rapporto tra Hope e Liam. Quest’ultimo tenta infatti di farle cambiare idea, ma la ragazza appare determinata nel portare avanti la frequentazione con Deacon.

Anche Finn vive una situazione non troppo dissimile: quando incontra Sheila, tornata dopo tempo e protagonista di un passato nefasto. Finn, che vuole a tutti i costi sapere qualcosa in più del suo padre biologico, le fa tante domane, ma la donna afferma di non conoscere l’identità dell’uomo.

Mentre Quinn è intenta a riavvicinarsi a Eric, questo ultimo ha un incontro con Brooke, che vorrebbe convincerlo a mollare sue moglie e a scegliere Donna come compagna di vita. Thomas appare nel frattempo un po’ geloso della coppia formata da Paris e Quinn: quest’ultimo chiede a Sheila di realizzare un anello per la sua fidanzata e vorrebbe proporle di andare a vivere insieme.

Intanto Jack ha preso la sua decisione: vuole rendere pubblico il suo segreto di essere il padre biologico di Finn. Quando lo comunica a Li, quest’ultima la prende male e gli dice di allontanarsi. Adesso, però, non gli resta che parlare con il diretto interessato: Finn.

Dove vedere Beautiful (dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity