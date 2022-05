La settimana di Beautiful è prevalentemente incentrata sulla relazione tra Hope e Liam. La ragazza prova ancora qualcosa per lui, ma fatica a perdonare il suo tradimento. Brooke però tenta di spingere in tutti i modi la figlia nelle braccia del ragazzo, temendo in particolar modo il comportamento di Thomas (non proprio indifferente al fascino della figlia). Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 30 maggio al 4 giugno 2022

Brooke è molto preoccupata per le attenzioni che Thomas ha nei confronti di Hope. Ridge prova a rassicurarla, ma la donna non può fare a meno di parlare con il ragazzo e dirgli di lasciare in pace sua figlia. Dal canto suo Hope in un momento di confidenza parla con Paris della sua separazione da Liam. Quest’ultimo viene messo in guardia da Wyatt, che gli dice stare attento a Thomas. Insofferente per la situazione creatasi Brooke va a trovare Liam e suggerisce al ragazzo di riconquistare velocemente Hope, altrimenti la figlia rischia di ritrovarsi in una situazione non piacevole. A sua volta la ragazza prova ancora qualcosa per Liam, ma non riesce a digerire il tradimento subìto, temendo inoltre che la cosa possa ripetersi.

Dove vedere Beautiful (dal 30 maggio al 4 giugno)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.