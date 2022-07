La settimana di Beautiful giunge ad un momento di fondamentale importanza: dopo settimane di tormento, Liam si reca in commissariato e confessa di essere stato lui ad aver causato la morte di Vinny. Successivamente anche Bill racconterà la verità dei fatti. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 31 luglio a sabato 6 agosto 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2022

Wyatt è molto turbato dal comportamento dei suoi cari, Bill e Liam. Inizia a pensare che qualche segreto stia condizionando le loro azioni e confida le sue preoccupazioni a Flo. Prova poi a parlare con Bill, ma il padre taglia corto e non gli fornisce spiegazioni. Anche Brooke si accorge di un anomalo comportamento da parte di Bill: la diffidenza dell’uomo nei confronti del ritorno di fiamma tra il figlio e Hope. La donna, che inizialmente aveva consigliato a Liam di costituirsi, sembra avere qualche ripensamento, temendo che lui possa rimanere in prigione per molti anni. Intanto Carter è tornato a fare coppia con Zoe e Quinn capisce che non ha intenzione di perdere Eric.

Mentre Steffy e Finn annunciano la lieta notizia dell’imminente arrivo di un figlio maschio, donando enorme gioia a Ridge, Liam è determinato a costituirsi e si reca al commissariato con Hope. Baker ascolta la confessione di Liam, ma percepisce che sta nascondendo qualcosa. Bill decide dunque di andare al commissariato, dove espone i fatti per filo e per segno.

Dove vedere Beautiful (dal 31 luglio al 6 agosto 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5: domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.