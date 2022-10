Beautiful, le anticipazioni dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

Nuovi appuntamenti con “Beautiful” dove a tenere banco sono due delicati casi: quello che vede coinvolti Finn e Steffy, che a causa dell’ingombrante presenza di Sheila vivono incomprensioni ed incertezze, e quello che vede protagonisti Quinn ed Eric, costretti a fare i conti con l’impotenza dell’uomo. Leggiamo le trame delle puntate in onda da lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre 2022.

Tra Steffy e Finn c'è aria di crisi: la donna non perdona all'uomo di aver permesso a Sheila di prendere Hayes tra le sue braccia e parla della sua delusione anche a Ridge. Dal canto suo a Finn la reazione sembra un po' esagerata e ne parla con Paris, informandola anche che Steffy vuole un confronto con lui prima dell’appuntamento in tribunale per depositare le carte per il matrimonio. Paris è un po' preoccupata della vicenda e ne parla con Zende.

Intanto Eric inizia a manifestare il peso della sua impotenza e rifiuta anche il conforto e l'aiuto di Quinn. Wyatt mette comunque in guardia la madre e le suggerisce di avere pazienza e di non rovinare la pace del momento.

Steffy e Finn fanno successivamente pace, ma la donna ribadisce la volontà di recarsi in tribunale soltanto quando Sheila sarà sparita definitivamente dalle loro vite. Quest'ultima, però, torna alla carica e si ripresenta al cospetto di Finn mentre Steffy è assente. Un imprevisto complica le cose: Sheila sviene e Finn è costretto a chiamare i soccorsi per portarla in ospedale. Ridge e Brooke sono disposti a prendere personali iniziative pur d'impedire a Sheila di riavvicinarsi al piccolo Hayes.

Quinn parla intanto a Shauna dei problemi di Eric. Quest'ultimo ascolta la conversazione tra le due e capisce che sua moglie tiene davvero a lui.

Dove vedere Beautiful (dal 31 ottobre al 5 novembre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. La soap opera è visibile anche sulla piattaforma MediasetPlay, sia in live streaming che on demand.