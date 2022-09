La settimana di Beautiful comincia con la liberazione di Thomas ad opera di Hope: giunti in commissariato, i due provano l’innocenza di Liam, non responsabile della morte di Vinny. Carter rivela a Quinn che sarà lui l'avvocato di Eric per la causa di divorzio. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022

Beautiful, le anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022

Dopo l’importante confronto che ha avuto con lui, Hope riesce a liberare Thomas. I due si fiondano alla centrale di polizia e arrivano esattamente quando Liam è in procinto di essere trasferito in una prigione di massima sicurezza. A quel punto Hope e Thomas cominciano a spiegare tutta la verità a Baker: Vinny si è ucciso proprio perché aveva intenzione di incastrare Liam; di conseguenza, quest’ultimo è innocente. Sulle prime Baker non sembra molto convinto, ma grazie al video in possesso di Thomas, deve arrendersi all’evidenza: Liam e Bill vengono così liberati. Carter rivela a Quinn che sarà lui l'avvocato di Eric per la causa di divorzio. Da Eric fino a Brooke e Ridge, tutti sono sbigottiti per il tradimento di Carter. Zende viene a sapere che Zoe ha lasciato la città. Intanto Justin si dice pentito della sconsiderata azione di aver chiuso Thomas in una gabbia, con l’intenzione di impossessarsi della Spencer. Bill afferma apertamente che non ha alcuna intenzione di perdonarlo; ma Justin passa al contrattacco e dice a Thomas e a Ridge che potrebbe rendere pubblici i segreti (di cui sarebbe in possesso) di Bill e dell’azienda. Nel frattempo Finn chiede a Steffy di sposarlo.

Dove vedere Beautiful (dal 4 al 10 settembre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.