Il caso di Eric è ancora il fulcro degli appuntamenti quotidiani con “Beautiful”, in onda da lunedì 5 a sabato 10 dicembre. Mentre Brooke e Katie dibattono sulla dinamica dei fatti, Ridge viene a conoscenza dell’accaduto direttamente da suo padre. Su altri fronti, Steffy è ancora gelosa di Hope.

Beautiful, le anticipazioni dal 5 al 10 dicembre 2022

Il confronto con Quinn lascia Brooke senza parole, ma quando la Logan ne parla con sua sorella Katie capisce che la moglie di Eric non stava mentendo. Ridge viene invece informato della veritàdirettamente dal padre: Eric gli dice di soffrire di solitudine ed è soprattutto per questo motivo che ha perdonato Quinn. Ma Ridge resta comunque della stessa idea e prova a convincere il padre a lasciare definitivamente la donna.

Nel frattempo Hope e Finn continuano a parlare di Sheila. L'uomo comprende perfettamente le ragioni di Hope, eppure in cuor suo vorrebbe conoscere in modo più approfondito la madre biologica.

Quando Thomas mostra i suoi progetti di lavoro a Hope, Steffy comprende di essere ancora gelosa: il suo timore è che Thomas possa nutrire ancora sentimenti forti per Hope.

Dove vedere Beautiful (dal 5 al 10 dicembre 2022)

