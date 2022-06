La settimana di Beautiful è dominata dall’incidente che ha causato la morte di Vinny. Liam è in forte crisi per aver ucciso l’uomo: vorrebbe costituirsi, ma Bill insabbia le prove e fa di tutto per dissuaderlo. Intanto Thomas riconosce il cadavere dell’amico. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 6 a sabato 11 giugno 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 6 all’11 giugno 2022

Le cose fra Hope e Liam sembrano lentamente migliorare. L’uomo però è in piena crisi per aver ucciso Vinny e vorrebbe costituirsi, consapevole di essere l’unica persona ad avere un movente. Bill fa di tutto per dissuaderlo: gli chiede di cambiare idea e, in prima persona, fa sparire le prove dell’accaduto. Successivamente è Finn a recarsi all’obitorio e riconoscere il corpo senza vita di Vinny; a quel punto chiama Thomas per identificarlo. Ad accompagnare quest’ultimo sarà proprio Hope. Thomas non ci vede più dalla rabbia e vuole scoprire la verità; provando a ragionare sull’incidente, Hope gli dice che qualcuno potrebbe aver investito l’amico di proposito. Nel frattempo Zoe rivela a Finn di sentirsi in colpa per avere ostacolato la relazione fra Paris e Zende.

Dove vedere Beautiful (dal 6 all’11 giugno 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.