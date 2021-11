Beautiful, le anticipazioni dal 6 al 12 dicembre 2021

Su Canale 5 ogni giorno va in onda Beautiful. La famosa soap è molto amata in Italia, infatti è trasmessa con regolarità dal 1990 (nel 1987 è andata in onda la prima puntata sulla CBS). I creatori William J. Bell e Lee Philips Bell hanno saputo creare un prodotto che ha saputo adeguarsi ai tempi, questa è la chiave del suo successo.

Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 dicembre 2021

Brutte notizie per Brooke e Ridge: il tribunale ha ricusato le carte del divorzio e quindi Ridge è ancora sposato con Shauna. Zende ha paura di aver perso la sua occasione con Zoe quando la donna gli confida di aver quasi deciso chi e cosa scegliere.

Flo e Wyatt hanon paura che Quinn abbia delle vane speranze di tornare con Eric, lei al momento sta in un hotel ed è sicura che il marito la perdonerà. La situazione si farà ancora più complessa quando Quinn rimarrà a dormire a casa del figlio e della compagna...

Zoe e Zende lasciano in sospeso i propri sentimenti, Brook invita Eric a chiedere il divorzio a Quinn nonostante lei abbia cercato in tutti i modi di chiedere scusa al marito. Ridge e Brooke decidono di festeggiare il loro amore con una festa.

RIdge è felicissimo che Steffy abbia superato la sua dipendenza e anche Thomas ringrazia Finn per l'aiuto dato alla sorella, ma lo accusa dell'allontanamento di Liam e in quel momento lui capisce che c'è qualcosa che non va in Thomas è confuso e disorientato. Il dottore allora gli chiede di parlargli di nuovo di Hope ed è così ancora più evidente che ci sia qualcosa che non va, ma quando Finn prova a fare la parte del dottore Thomas si ritrae subito.

Nel mentre Hope e Steffy fanno pace e capiscono che possono essere amiche come anche Liam e Finn, ma solo dopo Steffy scoprirà dal compagno che Thomas è ancora innamorato di Hope.

Ridge e Eric discutono parlando di Quinn quando all'improvviso lei si presenta a casa. Ridge è furioso e non permette alla donna di trovare alcune giustificazione, soprattutto nei confronti di Brooke.

Steffy, dopo quello che scoperto sul fratello, chiede a Thomas di andarla a trovare. Lei insieme a Finn gli chiedono di parlare di nuovo di Hope, ma lui riesce a deviare il discorso e convince la sorella che sia tutto ok... Lei gli crederà davvero o si fiderà del compagno?