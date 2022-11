Nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 novembre, Finn inizia seriamente a comprendere le cattive intenzioni della madre e sceglie dunque di coalizzarsi con Steffy. Nel frattempo Eric - tormentato dalla sua impotenza - propone a Quinn di continuare a frequentare Carter

Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 12 novembre 2022

Steffy e Finn continuano ad avere posizioni distanti circa la presenza di Sheila. Lo svenimento di quest’ultima è considerato da Steffy soltanto frutto di un’azione manipolatoria, ma stavolta Finn non vuole sentire ragioni e difende fermamente la madre. L’uomo si sente anche in colpa perché il malessere di Sheila è scaturito dopo che lui stesso l’aveva cacciata di casa. Sia Eric che Ridge sono preoccupati per la situazione generale, ma restano fiduciosi nei confronti di Finn. Ma Sheila non ha alcuna intenzione di mollare la presa e inscena un malore e, poco dopo, una scenata plateale dove prega il figlio di non escluderla dalla sua vita. Quando Finn chiede alla madre di farsi da parte, la donna ha una reazione ancora più forte e disperata.



Nel frattempo regnano incertezze e turbamenti nel rapporto tra Quinn ed Eric, con Carter a fare da terzo incomodo. Liam ha un colloquio con Wyatt riguardante il perdono che Eric ha concesso sia a Quinn che a Carter, mentre Brooke e Katie si accorgono che Donna prova ancora dei forti sentimenti nei confronti di Eric. A sconvolgere è però una proposta che quest’ultimo fa a Quinn, ovvero di continuare a frequentare Carter perché, a suo dire, la donna non può pagare la sua disfunzione sessuale. Sia Quinn che Carter restano senza parole e non sanno bene come comportarsi. Intanto Finn sembra sposare le idee di Steffy: i due comunicano a Liam e Hope di voler tenere a debita distanza Sheila, capace di progettare pericolosi piani pur di distruggere i Forrester.

Dove vedere Beautiful (dal 7 al 12 novembre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. La soap opera è inoltre visibile anche sulla piattaforma MediasetPlay, sia in live streaming che on demand.