Mentre sia Liam che Bill vengono trattenuti in commissariato per le loro rispettive confessioni, la settimana di Beautiful si concentra prevalentemente sui segreti e le bugie generati dall’avventura tra Quinn e Carter. Paris scopre tutta la verità e capisce che Shauna non è la diretta responsabile dell’accaduto, quanto piuttosto uno scudo per proteggere Quinn. Paris dirà tutto a Zoe? Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 7 a sabato 13 agosto 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2022

Dopo aver ascoltato la confessione di Liam, Baker riceve la testimonianza di Bill. Entrambi vengono dunque trattenuti in commissariato. Ancora ignaro dei fatti, Thomas si dice felice per l’avvenuta pace tra Hope e Liam, ma confessa a Ridge di avere intenzione di vendicare la morte del suo caro amico Vinny. Bill ha un colloquio con il suo avvocato Justin; quest’ultimo gli dice che non c’è da essere ottimisti, né per lui né per Liam. Nel frattempo la notizia delle confessioni si diffonde: Brooke ne parla con Ridge, Steffi e Thomas e tutti reagiscono male. Pentito di aver tradito Zoe, Carter ha intanto un dialogo con Eric; questi crede però che la donna nel suo letto fosse Shauna. Quest’ultima, sotto pressione di Quinn, sarà costretta a confermare la dinamica. Ma Flo ha molti dubbi sul fatto che sua madre possa aver fatto sesso con Carter e manifesta le sue perplessità al cospetto di Paris.

Zoe confida invece a Carter il timore che lui possa provare dei forti sentimenti nei confronti di Shauna. Ma Paris origlia un acceso dialogo tra Shauna e Quinn e capisce che è stata proprio quest'ultima a finire a letto con Carter. Shauna prova dunque a dissuadere Paris dal fiondarsi da Zoe per spiattellare tutta la verità. Intanto sia la coppia formata da Eric e Quinn che quella composta da Carter e Zoe sembrano al settimo cielo per le rispettive riconciliazioni. Ma la felicità potrebbe essere soltanto momentanea.

Dove vedere Beautiful (dal 7 al 13 agosto 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5: domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.