La seconda settimana del 2023 di “Beautiful” poggia in particolar modo su due vicende: la prima vede Eric diviso tra Quinn e Donna; la seconda ruota attorno alla coppia fittizia Sheila e Deacon, alleati con l'intento di manipolare i rispettivi figli.

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 14 gennaio 2023

Eric è reduce dalla confessione di Donna, che ha detto all'uomo di amarlo ancora. Sebbene non indifferente, lui torna a casa da Quinn: la dinamica rende triste Brooke, che non demorde e spera che l'uomo possa cambiare idea.

Intanto Hope e Finn continuano ad interrogarsi su ciò che hanno visto: Deacon e Sheila si sono baciati, ma dati i precedenti dei due - più volte all'insegna delle menzogne e di comportamenti discutibili - i giovani temono che sia tutta una finzione, progettata con intenti manipolatori.

Quinn racconta a Shauna che Eric non è riuscito ad avere un rapporto sessuale e che le difficoltà enunciate dall'uomo si stanno rivelando concrete. Dal canto suo Eric confessa a Donna che il problema potrebbe essere la moglie: nel loro precedente incontro, Donna ha provocato ad Eric dei sussulti che l'uomo non può ignorare.



Deacon però inizia ad avere dei seri ripensamenti e prova a tirarsi indietro dai progetti di Sheila; ma quest'ultima non molla la presa e sembra disposta a tutto pur di non fargli cambiare idea

Hope e Finn raccontano intanto a Steffy e Liam del bacio tra i due rispettivi genitori.

Steffy e Liam non hanno però dubbi: si tratta solamente di un ulteriore piano farlocco. Sheila confida a Deacon di sperare che Finn e Hope si fidanzino. Su altri fronti, Thomas continua ad assistere silente alla relazione tra Paris e Zende, mentre Carter confessa a Katie di gradire la sua compagnia, aggiungendo di non credere che Bill sia l'uomo giusto per lei.

Dove vedere Beautiful (dal 9 al 14 gennaio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal martedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma MediasetPlay.