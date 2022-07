La nuove puntate di Beautiful raccontano le conseguenze della notte scoppiata fra Quinn e Carter. Afflitti dai sensi di colpa, i due dovranno tener conto di Eric e Zoe. Intanto Liam continua a pensare alle sue responsabilità riguardanti la morte di Vinny. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 3 giugno a sabato 9 luglio 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 luglio 2022

Dopo una travolgente notte di passione, Quinn e Carter cominciano a porsi qualche domanda e a essere sopraffatti dai sensi di colpa. Zoe, inoltre, inizia a essere preoccupata perché continua a non ricevere notizie dalla sua amica. Nel frattempo, in accordo con Ridge, Thomas chiede esplicitamente a Baker di scoprire il colpevole della morte di Vinny. Quando Zoe riesce a rivedere Quinn, continua a serbare piena fiducia in lei, ignorando che la donna è finita a letto proprio con l’uomo da lei ancora amato. Liam non riesce ancora a superare i sensi di colpa che lo attanagliano; non riesce a darsi pace per aver ucciso Vinny e, nel frattempo, perdona Thomas. Intanto Brooke e Ridge hanno un colloquio con Eric e gli parlano dei suoi problemi matrimoniali con Quinn. Quest’ultima dal canto suo confida a Shauna di aver fatto sesso con Carter ma il destino bussa alla porta: proprio durante questa intima chiacchierata, Eric entra in casa e chiede immediate spiegazioni alla donna.

Dove vedere Beautiful (dal 3 al 9 luglio 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dalla domenica al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.