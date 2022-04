Le nuove puntate di Beautiful vedono importanti e vibranti confronti tra i protagonisti. Al centro delle nuove puntate c’è ancora una volta Flo, entusiasta per l’offerta di lavoro ricevuta da Katie Molto spazio è riservato anche a Zoe, determinata a riconquistare Carter. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 maggio, dalle ore 13.40.

Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 7 maggio 2022

La settimana con l’amata soap di Canale 5 si apre con i festeggiamenti di Flo, Wyatt e Shauna per il perdono delle sorelle Logan. Ma per Flo ci sono anche delle novità in arrivo: viene infatti convocata da Katie, che le propone un posto di lavoro alla Forrester. La ragazza accetta senza pensarci due volte e comincia a progettare un futuro insieme a Wyatt. Zoe intanto non si rassegna e vuole fare di tutto per farsi perdonare da Carter, ma Brooke e Ridge giudicano il suo comportamento poco coerente e comprensibile. Zoe sembra rendersi conto dei suoi errori e, quando le si rammenta gli episodi passati, giustifica le anomalie con il cattivo rapporto che da sempre ha avuto con gli uomini, a cominciare dal padre. I rimpianti potrebbero però non bastare perchè Carter sembra poco

propenso a dimenticare. Intanto Zende invita Paris a cena, regalandole un bellissimo abito creato appositamente per lei.

Dove vedere Beautiful (2-7 maggio)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibil, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.