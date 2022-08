Importanti risvolti nella settimana televisiva di Beautiful: Justin mostra involontariamente a Hope il telefono di Thomas. La donna comincia ad indagare e riesce a trovare il figlio di Ridge; anche quest’ultimo comincia a sospettare qualcosa. Nel frattempo nasce il bambino di Steffy e Finn,: il suo nome è Hayes. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 28 agosto a sabato 3 settembre 2022

Beautiful, le anticipazioni dal 28 agosto al 3 settembre 2022

A casa di Steffy c’è fermento perché la donna sta per partorire il bambino avuto con Finn. Il suo nome sarà Hayes. Intanto Shauna ha un colloquio con Quinn, dicendole che rinnovare il matrimonio con Carter sarebbe inopportuno. Ascoltato il dialogo, Brooke pretende di essere informata sull’accaduto, sottolineando che Eric merita rispetto. Recatosi a casa di Steffy e Finn, Ridge comunica loro che Quinn ha tradito Eric andando a letto con Carter; successivamente si interroga sulla strana sparizione di Thomas, non sapendo che l’uomo è prigioniero di Justin; anche se quest’ultimo mostra involontariamente a Hope il cellulare del suo prigioniero. Nel frattempo Paris comunica a Zoe che Quinn e Carter sono stati a letto insieme. Intanto Hope comincia ad indagare e riesce a trovare Justin, che le dice immediatamente che Vinny si è ucciso con l’intenzione di incastrare Liam e permettere a Thomas e la stessa Hope di fidanzarsi. Ridge chiede a Wyatt di parlare con Justin per capire dove si trova suo figlio. Ottenuto l'incontro, comunica poi a Justin che sotto al fantomatico viaggio del figlio si cela a suo avviso qualcosa di poco convincente.

Dove vedere Beautiful (dal 28 agosto al 3 settembre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.