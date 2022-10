Il ritorno di Sheila continua a provocare scossoni nelle trame settimanali di “Beautiful”. Mentre Finn garantisce a Steffy l’incolumità del loro piccolo Hayes, Jack fa visita proprio a Sheila chiedendole di lasciare la città: in risposta la donna gli dirà che Finn è non solo suo figlio, ma anche dello stesso Jack. Quest’ultimo si ritrova immediatamente sotto il ricatto della donna. Di seguito, le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 a sabato 22 ottobre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022

Steffy si sente infastidita dalla presenza di Sheila al punto da temere per l’incolumità del piccolo Hayes. Finn prova a rassicurarla, dicendola che niente e nessuno può fare del male al loro figlio. Steffy, successivamente, parte per un viaggio di lavoro insieme ad Hope. Mentre Brooke esorta Ridge a non dare eccessiva importanza al ritorno della discussa donna, Jack sente di dover parlare in prima persona proprio con Sheila e, recatosi da lei, riceve una notizia incredibile: la donna gli dice che Finn è figlio di entrambi. Dopo aver ricevuto questa notizia, Jack è costretto a muoversi con discrezione ed equilibrio: da una parte sente il peso di questa rivelazione, dall’altra è costretto a mantenere un atteggiamento accondiscendente nei confronti dei Sheila, perché da lei ricattato. L’uomo si ritrova poi costretto a chiedere un favore a Finn: quello di permettere a Sheila di tenere in braccio il piccolo Hayes. Il comportamento anomalo di Jack fa però insospettire sua moglie Li, che vuole dei chiarimenti: l’uomo le dirà la verità, assicurandole inoltre che in tempi brevi Sheila uscirà dalla sua vita.

Dove vedere Beautiful (dal 17 al 22 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.