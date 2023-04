Svolta gay a Beautiful, tra Brooke e Taylor esplode il sentimento

Eterne rivali in amore, Brooke Logan e Taylor Hayes hanno riempito decenni di puntate di Beautiful con le loro guerre sentimentali. Tra addii, ritorni di fiamma e tradimenti, sono senza alcun dubbio loro due le donne più ambite della storica soap americana.

Per tutta la vita si sono contese Ridge Forrester - che comunque non è stato l'unico uomo in comune - ma adesso, a quanto pare, il loro rapporto è arrivato davanti a un bivio. Una svolta inaspettata che lascia di stucco i fan di tutto il mondo. Brooke e Taylor - interpretate da Katherine Kelly Lang e Krista Allen - non solo hanno sotterrato l'ascia di guerra, decidendo di tenersi alla larga da tensioni e vecchi rancori, ma sono addirittura diventate amiche giurandosi fedeltà.

Vicine e profondamente legate, alcune scene lasciano intuire che tra loro starebbe per nascere una relazione che va ben oltre l'amicizia. Non è ancora certo che si tratti di una storia d'amore, ma quanto accade tra Brooke e Taylor (in Italia si vedrà nei prossimi mesi) è una novità assoluta per Beautiful, non solo per la pace sancita tra le due nemiche ma anche per una solidarietà femminile che non si era mai vista in 35 anni, con le donne del cast sempre lanciate alla conquista di un uomo.