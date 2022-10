Nelle nuove puntate di “Beautiful” assistiamo alle conseguenze dell'imprevisto ritorno di Sheila. La presenza della donna ha costretto vari personaggi ad uno stato di fastidio e preoccupazione. Su altri fronti, Carter vuole ufficializzare la sua relazione con Quinn, ma quando quest'ulstima si reca da Eric per sancire il loro divorzio, l'uomo le dice di aver cambiato idea. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a sabato 15 ottobre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 10 al 15 ottobre 2022

L'irruzione di Sheila Carter ha scombussolato l'umore di tutti. Presentata da Finn come sua madre naturale, la donna viene cacciata dalla casa di Eric. Anche Steffy inizia ad essere seriamente irritata. La neo-sposa teme che questo evento possa aver rovinato il giorno più importante della sua vita. Mentre Hope e Liam si interrogano sulle conseguenze dell'accaduto, Sheila inizia a covare una vendetta per essere stata trattata a suo dire in modo inadeguato. Steffy si confronta con Paris e Finn e comincia a ricordare i vari eventi passati che hanno visto Sheila protagonista negativa.

Ridge si muove in prima persona per proteggere Steffy e Finn e chiede così aiuto a Carter, con l'intento di ottenere un'ordinanza restrittiva nei confronti di Sheila. Quest'ultima continua però ad essere convinta che Finn le voglia bene.

Intanto tutto sembra essere pronto per il divorzio tra Quinn ed Eric. Carter non vuole più nascondere la relazione con Quinn, a costo anche di perdere il lavoro e di compromettere il suo rapporto con i Forrester. A sorpresa, però, quando Quinn va da Eric per fargli firmare le carte per il divorzio, l'uomo fa dietrofront e dice che vorrebbe concedersi un'altra possibilità e tornare da lei. La Fuller informa Carter delle intenzioni di Eric e lei stessa appare molto confusa della situazione creatasi.

Dove vedere Beautiful (dal 10 al 15 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.