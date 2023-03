In onda da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, la nuova settimana di “Beautiful” è calata nell'atmosfera natalizia. La presenza di Taylor ha reso buona parte dei personaggi più sereni e addirittura Sheila potrebbe beneficiare di tale bontà d'animo. Ma non tutti riescono a concedere una seconda opportunità alla madre di Finn.

Beautiful, le anticipazioni dal 13 al 18 marzo 2023

In casa di Steffy e Finn si prospettano feste felici e serene: per il piccolo Hayes si tratta del primo Natale di Hayes e il ritorno di Taylor rende l'atmosfera ancora più euforica. Proprio quest'ultima ha in serbo una notizia capace di generare entusiasmo: non ha intenzione di ripartire e il suo ritorno a Los Angeles può dirsi definitivo

Quando Deacon si reca da Sheila per portarle il suo regalo, trova una donna straziata dal dolore: per la donna sembra lontanissima la possibilità di respirare una serena aria familiare, ma a sorpresa arriva la telefonata di suo figlio Finn. La discussa donna giunge a casa di Steffy e Finn che comprende che la seconda possibilità che le stanno dando è dovuta in parte a Taylor, che ringrazia con puntualità.

Anche Hope vuole trascorrere del tempo con il padre ritrovato e prima di aggregarsi alla famiglia va a trovare il padre, Deacon. Intanto a casa di Eric si ritrovano Ridge, Brooke, Zende, Paris, Liam, Carter, Quin, Douglas e Kelly: è il giorno della Vigilia di Natale e almeno per qualche ora anche le incomprensioni e i malumori vengono accantonati, anche se Steffy confessa a Paris che l'idea di sua madre di invitare Sheila è discutibile, indipendentemente dalle festività.

Anche altrove, però, cominciano a manifestarsi alcune crepe: Brooke e Sheila sono protagoniste di una discussione molto accesa, al punto che risulta provvidenziale l'intervento di Deacon. Dopo i recenti litigi, che hanno portato più volte all'ira di RIdge, quest'ultimo propone a Brooke di trascorrere insieme a lui il Capodanno, lontani dalla famiglia e dalla quotidianità; ma la donna ha dei dubbi e vuole restare in compagnia dei nipotini. A Sheila viene in mente un modo per far precipitare Brooke nel baratro: sapendo dei suoi problemi passati con l'alcolismo, vuole farla cadere nuovamente nella dipendenza.

Sheila e Brooke discutono molto animatamente e Deacon cerca di impedire che la situazione precipiti perché teme di essere licenziato.Zende, che ha una grossa sorpresa in programma per Paris, raggiunge Steffy e la stessa Paris alla festa di Natale. Nel frattempo a “Il Giardino”

Ridge, che deve improvvisamente partire per lavoro, propone a Brooke di trascorrere con lui un romantico Capodanno lontano dalla famiglia, ma la donna non se la sente di lasciare i nipotini. Intanto Sheila trama alle sue spalle per fare in modo che Brooke, ex alcolista, ricada nella trappola della dipendenza.

Paris confida a Carter alcune perplessità inerenti alla sua relazione con Zende, mentre Ridge, intento a tornare a casa da Brooke prima dell'arrivo del Capodanno, resta bloccato in un aereo, a causa della nebbia.

Dove vedere Beautiful (dal 13 al 18 marzo 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 13 a sabato 18 marzo alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.