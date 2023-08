Beautiful, arriva la pausa estiva: ecco quando ricomincia

“Beautiful” è, in assoluto, la soap opera "infaticabile" per eccellenza dei nostri palinsesti televisivi: va infatti generalmente in onda, su Canale 5, dalla domenica al sabato. Ma se per interi mesi non si concede una sola giornata di ferie, farà qualche eccezione nell'agosto del 2023. Scopriamo quando riprenderà la regolare programmazione, con gli episodi inediti.

Beautiful: quando ricomincia

Bisogna ammetterlo: pochi programmi televisivi hanno una tenuta come quella sfoggiata dalla soap opera statunitense "Beautiful" (come gli appassionati ben sanno il titolo originale è "The Bold and the Beautiful"). In onda in patria dal 1987, è approdata in Italia nel 1990: le prime stagioni sono state trasmesse da Rai 2. Sintetizzare gli avvenimenti della longeva soap è impossibile, ma tra amori, matrimoni, divorzi, morti, colpi di scena e personaggi interpretati negli anni da attori diversi, ancora oggi "Beautiful" vanta un flusso di eventi invidiabile.

Nel corso della stagione 2022-2023 "Beautiful" è andato in onda su Canale 5 dalla domenica al sabato: una narrazione incessante che ha incontrato ben poche soste, un appuntamento quotidiano per molti spettatori che vede adesso, nel corso dell'estate 2023, una meritata pausa. Ma niente paura: per i telespettatori il patimento sarà minimo. Innanzitutto bisogna precisare che "Beautiful" sarà assente dai palinsesti della rete soltanto lunedì 14 e martedì 15 agosto. A partire da mercoledì 16 Canale 5 trasmetterà alcune repliche della soap. Ma quando torneranno gli episodi inediti di "Beautiful"?

Ebbene: la pausa non sarà poi così lunga. Le repliche andranno avanti fino a domenica 20 agosto. A partire da lunedì 21 Canale 5 riprenderà la normale programmazione, proponendo ai telespettatori le puntate inedite della storica soap opera. Le trame riprenderanno da dove le avevamo lasciate e dunque vedremo, tra le altre cose: la lotta di Brooke per riconquistare Ridge, nel frattempo sempre più vicino alla grande ex Taylor; i dilemmi di Eric, che sta portando avanti la sua relazione con Donna, nonostante una inconsapevole e Quinn; la vita di Finn appesa da un filo e monitorata dalla madre Li; l'inconsapevole Steffy che, convinta di aver perso il suo amato, è inconsolabile; Carter che sta meditando di sposare Paris per provare a dimenticare Quinn.

Dove vedere Beautiful

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda a partire da lunedì 21 agosto 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.