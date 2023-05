Nelle nuove puntate della soap opera “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023, assistiamo ai tormenti di Thomas, combattuto tra il vuotare il sacco sulla notte di Capodanno trascorsa da Brooke, e il tacere in nome dell'unione familiare. Brooke, intanto, decide di concedere il divorzio a Ridge.

Beautiful, le anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2023

Sheila chiede ancora a Thomas di tacere e non rivelare a nessuno la verità sulla notte di Capodanno di Brooke. Ridge a Taylor iniziano a percepire gli strani comportamenti del ragazzo. Sheila nel frattempo fa visita a Taylor e si rallegra della ricongiunzione della famiglia Forrester; la Hayes è però perplessa e in cuor suo pensa che questa faccenda sia chiara soltanto in parte.

Per Brooke è invece il momento delle riflessioni. Deacon le chiede come sia possibile che Ridge l'abbia lasciata, ma Brooke difende il marito e colpevolizza sé stessa: tra la sbornia e il bacio, Ridge ha le sue ragioni per starle lontana. Ridge e Taylor parlano invece di Thomas, che sembra - a loro dire - sereno e felice di vedere i genitori uniti.

Paris e Carter continuano la loro frequentazione, ma Zende non ha dimenticato la ragazza, al punto da rifiutare un'uscita con la bella Sequoyah. Grace si accorge della cosa, anche se in un dialogo con Zende tiene nascosta la frequentazione tra la figlia e Carter. La donna, però, incita il ragazzo a rifarsi sotto con la figlia. Zende vorrebbe sposare Paris, e lo confessa anche a Quinn; ma per lui la strada appare in salita.

Ridge, preoccupato, fa visita a Brooke per accertarsi che stia bene: la donna gli comunica di essere aperta al divorzio perché vuole vederlo felice ed è giusto che vada avanti per la sua strada. L'uomo torna a casa di Steffy e vive un momento di passione con Taylor, anche se quest'ultima lo ferma e gli chiede se abbia realmente intenzione di rompere in modo definitivo con Brooke.

Mentre Hope parla con Brooke spingendola a combattere, in nome del suo amore per Ridge, Thomas per adesso mantiene il segreto: conosce i motivi che hanno spinto Brooke a bere, ma ascolta i consigli di Sheila perché vuole l'unione e la felicità dei suoi genitori.

Dove vedere Beautiful (dal 14 al 20 maggio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.