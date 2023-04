Le trame della nuova settimana di “Beautiful”, storica soap di Canale 5 in onda da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023, vertono quasi totalmente sulla dibattuta notte di Capodanno trascorsa tra un'ubriaca Brooke e Deacon. Profondamente tormentata, la donna non riesce più a tenere il segreto dentro di sé e, tartassata da Steffy, confessa tutto. Ma come reagirà Ridge?

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 22 aprile 2023

Brooke è ancora affranta per essersi ubriacata la notte di Capodanno e aver baciato Deacon. A starle accanto è innanzitutto Ridge, che però ignora totalmente il particolare del bacio. Hope si chiede cosa sia passato per la testa della madre, ma la prima a non saper dare risposte è la stessa Brooke. Anche Taylor capisce che qualcosa non torna, ma quando chiede delucidazioni a Ridge, quest'ultimo non è in grado di fornirle dettagli utili alla causa.

Nel frattempo Charlie recupera i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione dei Forrester e la verità giunge inesorabile: Deacon ha trascorso lì la notte di Capodanno. Steffy e Thomas si precipitano da Taylor per informala sull'incredibile notizia: i due non riescono a nascondere la loro speranza, ovvero quella di riunire la loro famiglia, con un Ridge che tornerebbe in tal modo in pianta stabile con loro; anche se prima, ovviamente, dovrebbe lasciare Brooke e voltare pagina.

Carter comunica a Paris che la loro storia non ha futuro: il triangolo con Zende non porterebbe da nessuna parte e i Forrester di certo non vedrebbero di buon occhio il loro rapporto. In più ci si mette anche Grace, che ricatta Carter invitandolo con ardentemente a stare a debita distanza da sua figlia Paris.

Ridge continua intanto a incoraggiare Brooke, sottolineando la sua dedizione nel frequentare gli alcolisti anonimi; la donna ha però un confronto con la figlia Hope, dicendole che sta seriamente pensando di raccontare tutta la verità a Ridge. Hope provvede a raccontare a Liam questa importante scelta della madre.

Taylor anticipa Brooke e decide di raccontare lei, in prima persona, a Ridge nel dettaglio ciò che è accaduto la notte di Capodanno. L'uomo è però del tutto scettico, riponendo così totale fiducia nella moglie.

E mentre Sheila tartassa Deacon perchè curiosa di tutto ciò che sta accadendo, quest'ultimo riceve la visita di Liam e Hope che gli chiedono cosa sia accaduto, per filo e per segno, nel corso della discussa notte.

Come non bastasse Brooke deve tener conto anche degli attacchi di Steffy, che approfitta della situazione generale per attaccarla anche su episodi del passato. Steffy tartassa la Logan con una carica tale da indurre la donna a liberare i suoi sensi di colpa e dirle del bacio tra lei e Deacon.

Dove vedere Beautiful (dal 16 al 22 aprile 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.