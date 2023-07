Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 22 luglio 2023

Tutto ciò che accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 16 a sabato 22 luglio 2023, a partire dalle 13.40. Sheila è stata arrestata per aver ucciso Finn, ma tutti vengono a sapere che è state lei anche ad indurre Brooke a bere durante la notte di Capodanno.

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 22 luglio

Accertata la verità sulla morte di Finn, si torna a parlare di un'altra colpa - pur meno sanguinosa - di Sheila: la sbornia causata a Brooke durante la notte di Capodanno, e le ore trascorse dalla Logan in compagnia di Deacon. Gli equivoci hanno spinto Ridge ad allontanarsi dalla moglie, con un contemporaneo avvicinamento alla sua ex, Taylor. Bill e Wyatt bussano alla porta di Liam. Bill, in particolar modo, inizia a criticare l'atteggiamento di RIdge, a suo dire colpevole di aver abbandonato Brooke. Quest'ultima, dal canto suo, è fiduciosa sul ritorno del marito, adesso che tutta la verità è venuta a galla. Ridge appare però molto incerto sulla strada da percorrere. Anche Steffy, travolta dagli avvenimenti della sparatoria, vuole sapere se ci sono possibilità di rivedere i genitori, Ridge e Taylor, ancora insieme a distanza di tanti anni.

Brooke incontra Hope e Liam e ha con loro una discussione che ha vede emergere tutte le colpe di Sheila: si va dal traumatico evento della sparatoria, fino alla notte di Capodanno che ha causato la momentanea rottura tra lei e suo marito. Bill pensa che Ridge potrebbe non essere l'uomo della vita di Brooke.

Ridge si rende conto di aver bisogno di tempo per scharirsi un po' le idee e si fa ospitare da Eric. Successivamente Thomas rivela a Taylor e Ridge che ha avuto alcuni scambi di idee con Sheila, ammettendo che le sue colpe sono state dettate dal desiderio di vedere di nuovo insieme i genitori.

Nel frattempo Brooke decide di recarsi in prigione per far visita a Sheila, e le dice che adesso non potrà farle più del male. Anche Deacon viene intanto messo al corrente delle colpe di Sheila. Liam non trascura Steffy e comunica a Hope che deve andarla a trovare.

Deacon viene a sapere da Hope che è stata Sheila ad indurre Brooke a bere.

Dove vedere Beautiful

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 16 a sabato 22 luglio 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap opera sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand.