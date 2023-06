Le nuove puntate di “Beautiful” vanno in onda su Canale 5 da domenica 18 a sabato 24 giugno 2023 e ci mostrano una Steffy ancora condizionata dalle conseguenze della sparatoria. Mentre continua a credere di essere sposata con Liam, Sheila vuole tutelare il suo futuro e medita di uccidere la giovane Forrester.

Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 24 giugno 2023

Al risveglio dal coma, la memoria di Steffy continua a mostrare molte crepe, al punto da credere che Liam sia ancora suo marito e non ricorda, invece, l'esistenza di Finn. Taylor dice che al momento è meglio non metterla di fronte alla dura verità; Brooke, al contrario, afferma che così facendo si rschia di mettere in crisi il rapporto tra Liam e Hope, aggiungendo che la scelta di nascondere la verità non aiuterà Steffy a ritrovare lucidità.

Nel frattempo le indagini vanno avanti e Baker si reca in ospedale per interrogare Steffy. I ricordi sono però ancora confusi e nel ricordare la notte della sparatoria, emergono soltanto immagini sfocate. Sheila comincia comunque ad avere sempre più paura che la verità possa venire a galla e non ha abbandonato l'ipotesi di ucciderla: giunta nella stanza d'ospedale cresce la tensione, ma il provvidenziale arrivo di Taylor spegne gli istinti della Carter.

Brooke e Taylor continuano ad avere idee diverse sull'opportunità di rivelare o meno a Steffy che Liam non è suo marito e comunicarle che Finn è morto. Anche Eric è piuttosto preoccupato per Steffy; l'uomo è inoltre protagonista dei pensieri di Quinn, che vorrebbe a tutti i costi riconquistare la sua fiducia.

Successivamente arrivano notizie dall'ospedale: Steffy sta un po' meglio, e Bridget comunica alla famiglia che è arrivato il momento di dirle la verità. La Forrester rammenta pian piano qualcosa e Sheila rimane vigile, intenzionata a farla fuori: anche il secondo tentativo di omicidio fallisce, dato che Liam entra in stanza frenando le azioni della discussa donna.

Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma, in un momento tanto difficile, lui le dice che deve rimanere accanto alla figlia. Taylor fa notare a Ridge che la vicinanza tra Steffy e Liam è molto tenera, ma Brooke vuole proteggere sua figlia Hope, e le fa notare la cosa. Intanto Steffy viene dimessa dall'ospedale.

Dove vedere Beautiful (dal 18 al 24 giugno 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 18 a sabato 24 giugno 2023 dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.