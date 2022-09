La relazione tra Carter e Quinn continua a monopolizzare le puntate di Beautiful. La donna vorrebbe però essere perdonata da Eric: Ridge e Brooke si oppongono. Intanto Paris viene ospitata da Steffy. Quest’ultima chiede a Finn di affrettare i preparativi per le loro nozze. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 19 a sabato 24 settembre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 24 settembre 2022

La storia tra Quinn e Carter ha distrutto Eric e ha generato chiacchiere tra tutti i loro conoscenti. Ma i due amanti non riescono a fare a meno di incontrarsi: la relazione va avanti lontana da occhi indiscreti. Nel frattempo in ufficio arrivano a Ridge le carte del divorzio di Eric. Ridge telefona così a Carter per avere eventuali notizie. Steffy intanto ospita Paris a casa sua, in accordo con Finn. La ragazza continua ad essere sentimentalmente impegnata con Zende e comincia ad occuparsi del piccolo Hayes, in modo da consentire alla madre, Steffy, di tornare al lavoro.

La Forrester e Finn stanno finalmente vivendo un periodo di serenità al punto che suo padre, Ridge, le consiglia di sposare il suo compagno: un suggerimento che la donna prende in considerazione. Ne parla dunque con Finn, ma l’uomo continua ad essere piuttosto riluttante all’idea di far conoscere i proprio genitori alla sua dolce metà. Mentre Eric confida a Ridge e Brooke di sentirsi finalmente bene lontano da Quinn, quest'ultima entra in scena. A quel punto il confronto è inevitabile: la donna invoca il perdono di Eric, precisando che la storia con Carter è stata un errore. Ridge e Brooke interrompono la Fuller e intimano Eric di non dar retta alle sue parole.

Dove vedere Beautiful (dal 19 al 24 settembre 2022)

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.