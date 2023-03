Dopo il Natale, la nuova settimana di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 19 a domenica 25 marzo 2023, vede i vari personaggi alle prese con la festa di Capodanno. Se Taylor, Steffy e Finn lo trascorrono nel migliore dei modi, Brooke cade nella trappola di Sheila. La Logan teme di essere ricaduta, suo malgrado, nel tunnel dell'alcolismo.

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 marzo 2023

Mentre per Steffy, Finn e Taylor è un Capodanno speciale, trascorso insieme ai bambini, non tutti gli altri personaggi vivono momenti altrettanto felici: Brooke e Ridge si sentono via telefono, separati dalla distanza; la donna esagera con l'alcol e si ritrova poi ubriaca. Sheila è invece nel suo albergo, convinta che il suo piano di vendetta nei confronti di Brooke stia proseguendo come aveva in mente. La Logan è di certo protagonista di un risveglio incredibile: si ritrova infatti la mattina dopo la sbronza in compagnia di Deacon, che la rassicura dicendole che non è accaduto niente di compromettente tra loro. Nel frattempo lei riceve un messaggio di Ridge, che annuncia il suo imminente ritorno. Brooke ha improvvisamente dei ricordi più nitidi e si rende conto di aver baciato Deacon.

Intanto Carter e Paris discutono della loro situazione attuale: dopo la mancata proposta di matrimonio di Zende, i due si sono baciati, ma Carter precisa che non vuole intromettersi nella loro relazione. L'uomo ribadisce comunque di voler preservare il loro rapporto di amicizia. Nel frattempo Sheila incontra Deacon e gli domanda della notte trascorsa con Brooke: Sheila ha dato a Brooke le bottiglie alcoliche in cambio di quelle analconiche.

Deacon va a far visita a Liam per chiedergli di allearsi con lui. Il giovane è piuttosto scettico, ma entrambi concordano che alla base del loro volere c'è comunque la felicità di Hope. Al suo ritorno Ridge nota dei comportamenti anomali da parte di Brooke. Quest'ultima è afflitta dai sensi di colpa e chiede a Deacon di non bussare più alla sua porta. Intanto Sheila va a far visita a Taylor, dicendole che Brooke non vuole permetterle di vedere Finn e Hayes.

Nel frattempo Brooke crolla e confida prima a Ridge e poi a Hope di essere ricaduta nel tunnel dell'alcolismo, senza che se ne sia resa conto. I due la rassicurano, invitandola a frequentare il gruppo degli alcolisti anonimi. Taylor e Steffy sono invece concordi nel giudicare strani i comportamenti della Logan, sorprese che possa condizionare a tal punto le mosse di Ridge. Intanto Bill e Liam discutono sull'attuale comportamento di Deacon, denotandone le anomalie.

Dove vedere Beautiful (dal 19 al 25 marzo 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal domenica 19 a sabato 25 marzo alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.