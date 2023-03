Nel corso della nuova settimana di “Beautiful”, soap di Canale 5 in onda da domenica 2 marzo a sabato 8 aprile 2023, le parole di Douglas, che continua a parlare di un bacio tra la nonna e Babbo Natale, mettono Hope e Liam davanti alla verità: cosa è accaduto a Brooke la notte di Capodanno? Hope vuole vederci chiaro e interroga la donna.

Beautiful, le anticipazioni dal 2 all'8 aprile 2023

Per testare il terreno, Zende comunica a Paris che uscirà con una modella di nome Sequoyah, ma lei ribadisce che non ha nulla in contrario e che vuole realmente una relazione aperta, dopodiché si reca da Carter dicendogli che il loro bacio ha cambiato un po' le carte in tavola, e tra i due la passione è destinata nuovamente a manifestarsi in tempi brevi. Taylor si reca da Brooke, offrendole un aiuto professionale, ma la donna rifiuta, Ridge ed Hope dal canto loro continuano a confortare Brooke, dicendo che ha fatto benissimo a confidarsi con loro sui fatti della notte di Capodanno. Molto più subdola è ovviamente Sheila, che prova a estorcere informazioni a Taylor sulla salute della Logan. Douglas nel frattempo comincia a dire a Liam e Hope che la nonna ha baciato Babbo Natale.

Turbata dal racconto del bambino Hope vuole vederci chiaro e ne parla esplicitamente con Brooke; quest'ultima inizialmente prova a smarcarsi, ma poi confessa tutta la verità: a Capodanno si è ubriacata e ha baciato Deacon, che indossava, per l'appunto, un cappello da Babbo Natale e, per finire, si è risvegliata il mattino successivo accanto a lui. La Logan vive assediata dal senso di colpa e teme che Ridge possa presto venire a sapere la verità e lasciarla. Il desiderio di Steffy e Thomas sarebbe proprio quello di veder tornare il padre accanto alla loro madre, Taylor. Ma quest'ultima comunica loro che sarebbe ingiusto nutrire forti speranze in proposito. Hope, comunque, non riesce a tacere e racconta a Liam della notte di Capodanno di Brooke.

Adesso che la verità è saltata fuori, Brooke, Hope e Liam devono convincere Douglas a non raccontare a nessuno l'accaduto, ma il bambino dice a tutti che Hope e Liam sono arrabbiati con lui per aver confidato a loro di aver visto Brooke baciare Babbo Natale. Intanto Carter vorrebbe raffreddare il flirt con Paris, ma lei non demorde e continua a sedurlo.

Dove vedere Beautiful (dal 2 all'8 aprile 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 2 a sabato 8 aprile 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono disponibili per la visione - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.