Leggiamo le nuove trame della soap opera di Canale 5 “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 luglio 2023, a partire dalle 13.40. Steffy riesce man mano a ricordare particolari sulla notte della sparatoria. Sheila medita così la fuga. Nel frattempo Eric continua a frequentare Donna in gran segreto.

Beautiful, le anticipazioni dal 2 all'8 luglio 2023

In un dialogo con Carter, Quinn ammette che gli impegni lavorativi di Eric impediscono una vita sentimentale soddisfacente. Quello che la donna non sa è che Eric ha intrapreso una relazione segreta con Donna. Dopo la morte di Finn, sua madre, la colpevole Sheila, è assediata dai sensi di colpa e si appresta a far visita a Steffy, anche con la speranza di vedere il nipotino. Deacon le sconsiglia il confronto, ma la donna va avanti per la sua strada.

Quando Zende, preoccupato, parla con Paris, lei confessa di essere innamorata di Carter; l'uomo è profondamente dispiaciuto, ma le consiglia comunque di frequentarlo. Nel frattempo Sheila bussa alla porta di Steffy: ne scaturisce un incontro molto ruvido, che obbliga Taylor a un intervento riparatore. Sembra inoltre che la Hayes abbia qualcosa da dire.

Carter continua a incontrare Quinn: i due trascorrono molto tempo a chiacchierare e la sintonia è evidente. La donna consiglia all'uomo di trovarsi una compagna che non sia Paris, consapevole che la storia con lei difficilmente potrebbe avere sviluppi positivi. Messa un po' alle strette, ma con la verità sulla morte di Finn ancora ben nascosta, Sheila confida a Deacon di voler lasciare la città. Tutto ciò proprio mentre Steffy inizia ad avere alcuni ricordi sulla notte della sparatoria, sebbene siano ancora sfocati.

Pian piano, però, Steffy ricorda sempre più dettagli sulla tragica notte. Ridge e Taylor stanno molto vicino alla figlia e la aiutano a ricordare tutti gli avvenimenti sulla notte che costò la vita a Finn. Sheila è consapevole di essere alle strette e matura con maggiore convinzione l'idea di lasciare Los Angeles.

Paris nota la distanza che si è creata tra lei e Carter e gli dice di aver capito che lui non ha dimenticato Quinn. Mentre Eric continua a frequentare Donna, Steffy è pronta a mettere in atto un piano capace di mettere Sheila di fronte alle azioni che hanno portato alla tragica scomparsa di Finn.

Dove vedere Beautiful (dal 2 all'8 luglio 2023)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 2 a sabato 8 luglio 2023 dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.