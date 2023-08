Dopo una settimana di pausa, “Beautiful” torna su Canale 5 con delle nuove puntate, in onda su Canale 5 da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023. Sono due gli avvenimenti che segnano la settimana della soap: la scoperta di Hope della relazione tra sua zia Donna ed Eric e la fuga dal carcere di Sheila.

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023

Brooke ha invitato Deacon a stare lontano dalla sua abitazione, mentre Bill ha un colloquio con Ridge negli uffici della Forrester, dove invita l'uomo a riconciliarsi con sua moglie. Deluso dal comportamento di Quinn, Carter è determinato a riconquistare Paris, mentre Grace incontra Zende, incitandolo a riconquistare Paris. Quest'ultima interviene con decisioni intimando la madre a non interferire nella sua vita privata.

Brooke non si presenta al brunch di famiglia: Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare del periodo critico che sta attraversando la donna. Katie appare piuttosto curiosa circa le vicende sentimentali di Donna: ancora non sa che la donna sta portando avanti da tempo una relazione segreta con Eric.

Ridge prova a convincere Quinna riavvicinarsi a Eric. Forte di questo dialogo, lei torna a casa e dichiara tutto il suo amore a Eric. Carter, intanto, si riavvicina a Paris: Grace fa da testimone e racconta tutto a Ridge. Quest'ultimo chiede a Carter aggiornamenti sulla sua attuale vita sentimentale, dato che il suo riavvicinamento a Paris non sembra certamente averlo reso felice. Quinn comincia a mostrare dei segni di insofferenza per la costante assenza di Eric: nel bel mezzo della discussione interviene Hope, che percepisce l'aria tesa.

Carter incontra Quinn e le ribadisce di essersi riavvicinato a Quinn soltanto per provare a dimenticarla. Hope nel frattempo ascolta in modo fortuito Eric amoreggiare con sua zia Donna. Hope prega la nipote di non rivelare a nessuno della sua relazione con Eric. Quinn, invece, continua a essere preoccupata per lo stato di salute di suo marito, che presenta dei battiti cardiaci piuttosto irregolari. Brigit prova a rassicurarla.

Intanto Sheila fugge di prigione e si reca a casa di Li perché vuole sapere dove si trovi la tomba di Finn, scoprendo in tal modo che il giovane uomo è in realtà ancora vivo e che la sua vita è appesa a un filo. Ridge e Taylor appaiono piuttosto preoccupati per l'evasione di Sheila. Nel frattempo Hope vorrebbe sapere da Donna se Eric sia realmente coinvolto sul piano emotivo.

Dove vedere Beautiful (dal 21 al 26 agosto)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in livestreaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.