Una Brooke disperata attraversa i nuovi episodi della soap “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023. La Logan crolla e racconta a Ridge tutta la verità sulla notte di Capodanno trascorsa in compagnia di Deacon. Intanto Steffy prova a spingere il padre tra le braccia di Taylor.

Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 29 aprile 2023

Distrutta e non più capace di mentire, Brooke racconta a Ridge tutto ciò che è accaduto durante la notte di Capodanno. L'uomo è profondamente turbato, ma crede che il solo colpevole di questa storia sia Deacon. Quest'ultimo confessa a sua volta a Sheila di aver baciato Brooke. La Carter è fiera di sé stessa per i risultati generati dalle sue subdole mosse.

Anche Steffy è tutt'altro che dispiaciuta per i recenti avvenimenti: la sua speranza di un riavvicinamento tra Ridge e Taylor cresce di giorno in giorno. Proprio Brooke e Taylor hanno un dialogo dove la Logan manifesta, nonostante tutto, ottimismo per il suo rapporto con Ridge che è pur sempre, a suo dire, l'uomo della sua vita.

Nel frattempo Ridge fa visita a Deacon e come prevedibile l'incontro diventa presto scontro. Quando i due alzano le mani, soltanto il tempestivo intervento di Brooke evita di far degenerare il litigio. Sheila intanto fa visita a Taylor per convincerla di gettarsi a capofitto su Ridge, ma la Hayes è già a conoscenza dei discussi avvenimenti.

Dopo aver placato l'ira di Ridge nei confronti di Deacon, Brooke ha un confronto con il Forrester che, deluso, dice di non volerla perdonare e comunica la notizia anche a Taylor, Steffy e Thomas. Dal canto loro questi ultimi sono ben lieti di accoglierlo in famiglia.

Disperata, dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con Ridge, Brooke si reca a casa di Steffy, ma Thomas non la fa entrare e la manda via. Steffy parla intanto con il padre, invitandolo a considerare seriamente a lasciare Brooke in modo definitivo, per così tornare insieme a Taylor.

Dove vedere Beautiful (dal 23 al 29 aprile 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.