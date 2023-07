Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 29 luglio 2023

Leggiamo quali sono gli avvenimenti più importanti della nuova settimana di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 23 a sabato 29 luglio 2023, a partire dalle 13.40. L'irruzione in scena di Li rivela che suo figlio Finn è ancora vivo, anche se in coma e in condizioni critiche. Steffy, all'oscuro della verità, è disperata per i recenti eventi.

Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 29 luglio

Li bussa alla porta di Steffy e tra le due comincia un dialogo destinato ad essere seguito da molto avvenimenti. Steffy le parla innanzitutto della sua memoria ritrovata, che le permette adesso di ricordare bene il momento della sparatoria che ha ucciso Finn. Quando Steffy aggiunge che ha intenzione di organizzare una cerimonia funebre per il marito, Li si mostra molto infastidita. Poco dopo scopriamo un'incredibile verità: Finn non è morto ma è in coma. Pur versando suo figlio in condizioni molto critiche, Li continua a parlargli e a credere che presto si rimetterà.

Per molti personaggi è arrivato il tempo di fare il punto della situazione sui recenti fatti: Hope ha un dialogo con Bill, mentre Ridge, Brooke e Taylor parlano di Sheila: delle gravissime azioni da lei compiute e dai comportamenti da adottare nei suoi riguardi.

Steffy è visibilmente scossa per la scomparsa di Finn ed è consolata da Liam. La presenza di quest'ultimo nella vita della giovane donna preoccupa Brooke, ma Hope rassicura la madre, dicendola che nutre grande fiducia nel marito.

Li continua intanto a guardare Steffy in modo poco lusinghiero e comincia a pensare che il figlio abbia sposato una donna che non tiene veramente a lui; una tesi, questa, che si rafforza quando capisce che Liam è tornato a essere una presenza costante nella vita della ragazza.

Nel frattempo Carter parla di Paris con Zende, ribadendo che tra loro due una storia non potrebbe mai realizzarsi. Grace parla con sua figlia, provando a convincerla a riprendere la relazione con Zende. Paris però non riesce a dimenticare Carter, ma in cuor suo sa che lui potrebbe essere innamorato di Quinn.

Brooke continua a sperare nel ritorno a casa di Ridge e chiede aiuto anche a Eric perché possa convincere l'uomo. Ma Taylor matura l'idea che il suo ex possa tornare a far parte in pianta stabile della sua vita. Thomas nel frattempo continua a sentirsi in colpa per il dialogo che aveva intrapreso con Sheila prima della notte della sparatoria. Il ragazzo tenta come può, insieme ai genitori, di stare vicino alla sorella in un momento tanto critico.

Dove vedere Beautiful (dal 23 al 29 luglio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 23 a sabato 29 luglio 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della storica soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand -sulla piattaforma Mediaset Infinity. .