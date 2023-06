La storica soap opera statunitense “Beautiful” va in onda su Canale 5 dal 25 giugno al 1° luglio 2023, a partire dalle 13.40. Nei nuovi episodi vediamo il tanto atteso ritorno a casa di Steffy, dopo la drammatica sparatoria che è costata la vita a Finn. Hope e Brooke sono preoccupati per la situazione generale perchè la vicinanza tra Steffy e Liam sembra sempre più intima.

Beautiful, le anticipazioni dal 25 giugno al 1° luglio 2023

Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma, in un momento tanto difficile, lui le dice che deve rimanere accanto alla figlia. Taylor fa notare a Ridge che la vicinanza tra Steffy e Liam è positiva, mentre Brooke a tal proposito è scettica perchè vuole proteggere sua figlia Hope, e le fa notare la cosa. Intanto Steffy viene dimessa dall'ospedale ma, anche se continua a non ricordare nulla della sparatoria, soffre per la morte di Finn. A starle vicina è soprattutto Liam; la cosa non passa inosservata agli occhi di Brooke e di Hope che temono a questo punto un loro ritorno di fiamma.

Intanto Bill è ottimista circa la cattura del colpevole della sparatoria. La stessa Sheila comincia a tremare, consapevole che Steffy possa presto ricordare tutto; Deacon - che ignora la dinamica dell'accaduto - prova a stare vicino alla sconsolata Sheila. Nel frattempo Ridge, Taylor, Thomas e i più piccoli Kelly e Hayes, festeggiano Steffy, appena tornata a casa. Quando alla porta si presenta anche Liam, Hope ricade nello sconforto, ma anche Brooke e Thomas appaiono contrariati.

Dal canto suo Steffy ha una visione dei fatti completamente diversa e chiede a Liam di non andare via e restare a casa con lei anche per la notte. Quando lui accetta, Hope ci rimane malissimo, anche se prova a essere comprensiva nei suoi riguardi; a differenza di Brooke, arrabbiata e preoccupata. Quest'ultima non sa, inoltre, che gli ultimi avvenimenti hanno provocato un riavvicinamento tra Brooke e Taylor

Su altri fronti, vediamo un dialogo tra Carter e Quinn: lui le chiede come vadano le cose con Eric. Lei ammette che le mancano intimità e attenzioni da parte dell'uomo, sempre troppo impegnato con il lavoro. Quello che non sa è che in quell'istante il marito condivide il letto con Donna.

Dove vedere Beautiful (dal 25 giugno al 1° luglio 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio 2023 dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.