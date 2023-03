Le nuove trame di “Beautiful”, soap in onda su Canale 5 da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile 2023, vedono una Brooke fortemente in crisi: la donna non si perdona di essere ricaduta nel tunnel dell'alcolismo. Nel frattempo Hope e Steffy litigano e Paris accoglie in città sua madre, Grace, tornata a Los Angeles per stare accanto alla figlia.

Beautiful, le anticipazioni dal 26 marzo al 1° aprile 2023

Steffy e la madre Taylor continuano a dibattere sulla critica situazione in cui versa Ridge: gli sbalzi d'umore di Brooke sono, a loro dire, causa dello stato emotivo precario dell'uomo. Bill rassicura ancora una volta Liam, dicendogli che per lui ci sarà sempre, ma lo mette anche in guardia circa la presenza nociva di Deacon. Hope nel frattempo confida a Liam che Brooke ha ripreso a bere, ma gli dice anche di sentirsi in colpa, dato che ha lasciato la madre sola in una giornata importante come quella del Capodanno; lo Spencer la rassicura, dicendole che da adesso in poi resteranno uniti e il problema sarà superato.

Intanto Grace, madre di Paris, arriva in città e comunica alla figlia che ha intenzione di restare a Los Angeles, in modo di poterle stare più vicina. Brooke è invece tormentata da flash risalenti alla notte di Capodanno, ma nasconde a Ridge l'incontro avuto con Deacon.

Zende ha un incontro con Carter e gli confida tutti i suoi timori riguardanti Paris, temendo che possa avere una relazione segreta con qualcuno. Grace capisce che Paris ha qualcosa da nascondere; nel frattempo la ragazza presenta la madre a Ridge e a Carter.

La figura di Deacon continua a far discutere: Hope e Steffy hanno diversi punti di vista, mentre Taylor prova a far ragionare le due giovani donne. Hope è inoltre intenta a rassicurare Brooke, dicendole che non deve sentirsi in colpa per ciò che è accaduto a Capodanno, ma la Logan sembra inconsolabile e non riesce a capacitarsi di come possa essere ricaduta nella trappola dell'alcolismo. Per la donna i problemi non finiscono qui: Deacon bussa alla sua porta, confidandole di non aver mai smesso di amarla.

Dove vedere Beautiful (dal 26 marzo al 1° aprile 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile 2023 alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre disponibili per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.