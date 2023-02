Nuovi appuntamenti con la soap “Beautiful” , in onda su Canale 5 da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo. Ridge è sempre più insofferente della presenza di Deacon. Date le opposte posizioni di Hope e Ridge, lascia nuovamente la casa. Quando va a far visita a Steffy, incontra, a sorpresa e a distanza di tempo, Taylor.

Beautiful, le anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

La vicenda legata a Deacon continua a far discutere i vari personaggi: Bill spinge Liam a fere di più per escludere definitivamente l'uomo dalla vita di sua figlia Hope. Thomas e Steffy si rammaricano con Ridge per una situazione familiare precaria e un'unione che sembra lontana.

Dal canto suo Deacon rassicura sia Hope che Brooke: a suo dire non vuole niente d'altro che stare vicino a sua figlia. di non aver altri fini se non quello di frequentare sua figlia. Ridge resta estremamente scettico in proposito, mentre il tentativo di Liam, di convincere Hope a stare lontano dal padre fallisce.

In realtà Deacon non se la passa benissimo: Sheila scopre che l'uomo lavora e dorme nel magazzino di un bar, ma quando lei lo invita a tornare in albero lui rifiuta.

In questo clima molto particolare, a casa di Steffy si ripresenta, dopo tanto tempo, Taylor. Quando Ridge, ancora una volta, litiga con Brooke esce di casa e, bussando alla porta di Steffy, incontra proprio Taylor.

Ridge non è d’accordo con la decisione di Hope di far entrare suo padre nella sua vita e chiede inutilmente a Brooke di appoggiarlo; arrabbiato, esce e va a casa di Steffy e lì incontra Taylor, con la quale intraprende una bella chiacchierata. Intanto Thomas viene a sapere da Steffy dell’arrivo della madre.

Katie parla nel frattempo con Brooke e condivide la scelta di Hope di dare una seconda possibilità al padre. Contemporaneamente si ha la percezione che Taylor possa tornare pian piano nella vita di Ridge.

Dove vedere Beautiful (dal 27 febbraio al 4 marzo 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì 20 a sabato 25 febbraio alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.