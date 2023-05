Le trame della nuova settimana di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023, vedono Thomas e Sheila intenti a nascondere il segreto legato alla notte di Capodanno di Brooke. Ma Steffy capisce che qualcosa non quadra e riesce a intercettare la verità.

Beautiful, le anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023

Steffy è tormentata al pensiero che suo fratelo Thomas abbia avuto un colloquio con la discussa Sheila: per quale motivo lo avrebbe fatto e cosa si sono detti di tanto segreto? Dal canto suo a Thomas pesa sempre più tenere dentro la verità legata alla notte di capodanno di Brooke. Eric si rivela un ottimo alleato della Logan: la incoraggia e, sicuro di sé, le dice che Ridge tornerà da lei, e la invita dunque a lottare per ciò che ha di più caro.

Steffy si carica di coraggio e va a trovare Sheila, ma le spiegazioni di quest'ultima si rivelano fumose e poco convincenti. Ma le bugie hanno le gambe corte: per puro caso Steffy ascolta di nascosto una telefonata tra Thomas e Sheila e capisce che c'è qualcosa che non va.

Nel corso della precedente settimana Brooke si era detta disposta a concedere il divorzio a Ridge, ma adesso, forte dei consigli di Eric, decide di volerlo riconquistare. Intanto Steffy affronta Sheila a viso aperto, disposta anche alle maniere forti quando scopre che tiene Thomas sotto ricatto. Quest'ultimo continua comunque a fare pressioni su Taylor per farla definitivamente ricongiungere a Ridge, ma la donna gli dice che bisogna essere cauti e che la sua resta una ipotesi non facilmente percorribile.

Sheila comincia seriamente a temere che prima o poi Thomas possa rivelare a tutti il loro segreto. Poco dopo aver condiviso i suoi tormenti con Hope e Liam, Brooke viene a sapere che Bridget ha fatto rotorno a Los Angeles. Steffy ha uno scontro ancora molto accesi con Sheila e le dice di aver intercettato cosa si nasconde dietro i comportamenti suoi e di Thomas: Sheila è responsabile di ciò che è accaduto a Brooke nel corso della notte di Capodanno.

Dove vedere Beautiful (dal 28 maggio al 3 giugno 2023)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda su Canale 5 da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023 alle 13.40. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.