La settimana di “Beautiful” è dominata dal matrimonio tra Steffy e Finn. La cerimonia dona un’atmosfera lieta e serena, capace di coinvolgere tutti i partecipanti. D’improvviso entra però in scena Sheila Carter, che rivela a Finn di essere la sua vera madre. L’episodio sconvolge più di una persona. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022.

Beautiful, le anticipazioni dal 3 all’8 ottobre 2022

L’annuncio del matrimonio tra Steffy e Finn sembra aver portato una ventata di buonumore capace di coinvolgere tutti: i genitori del ragazzo hanno finalmente conosciuto la futura sposa e addirittura Hope, in modo inaspettato, è stata coinvolta nel ruolo di damigella. La cerimonia va a gonfie vele e occupa più puntate della storica soap opera. Sorrisi, relax e uno sguardo d’ottimismo verso il futuro.

Quando d’improvviso irrompe la figura di Sheila Carter, che subito dopo la cerimonia si presenta al cospetto di Finn comunicandogli di essere la sua madre naturale. Il giovane uomo è emozionato e vuole presentare la donna a tutti, ignaro dei rapporti che la Sheila ha con la famiglia Forrester. Quando il dottore annuncia la presenza della Carter, sono in molti (compresa la sua amata Steffy) a rimanere a bocca aperta. I Forrester sono profondamente turbati e pensano immediatamente che in questa entrata in scena: a caldo, faticano ad accettare anche le spiegazioni di Jack.

Dove vedere Beautiful (dal 3 all’8 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.